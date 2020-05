Ritorno alla normalità significa anche ritorno in concessionaria

La Fase 2 di questa emergenza sanitaria ci ha portato finalmente qualche buona notizia. Il virus sta perdendo colpi e si cerca di tornare, poco alla volta, alla vita di tutti i giorni, a una normalità che per tanto tempo ci è stata tolta, senza però sottovalutare il rischio di un eventuale riaggravarsi del problema. E allora, le attività commerciali, che hanno riaperto il 4 maggio, lo hanno fatto prendendo tutte le precauzioni del caso, adeguandosi alle direttive imposte dall'alto a tutela di staff e clienti. Anche le concessionarie, riaprendo le porte degli showroom, tornano finalmente a proporre i nuovi modelli usciti sul mercato.

E diciamocelo, un po' c'erano mancate, con i loro ambienti sempre puliti e luccicanti, con quel profumo di auto nuova e con nuovi modelli in bella mostra, da poter ammirare e testare. Ma le concessionarie sono mancate soprattutto a chi aveva acquistato l'auto nuova poco prima del lockdown e si è ritrovato con l'auto "imprigionata" in concessionaria, senza poterla andare a ritirare. La Concessionaria AutoCommerciale del Gruppo Volkswagen, un riferimento per tutti gli automobilisti di Bologna e dintorni, è una di quelle che, per quanto possibile, non si è mai fermata, neanche durante il blocco imposto dal governo, avendo continuato a garantire ai propri clienti il servizio di consulenza e preventivazione online e la disponibilità del Service per le emergenze.

Oggi quindi è in grado di consegnare finalmente le auto già vendute e soprattutto di focalizzare le proprie attenzioni nel mettere a disposizione dei clienti un'ampia gamma di vetture in pronta consegna, a Km 0 e Aziendali, così da poter assicurare un servizio rapido per tutti coloro che necessitano di una nuova vettura per i propri spostamenti o per lavoro. Il tutto, fatto in totale sicurezza, perché dal 4 maggio il cliente viene accolto da AutoCommerciale in un ambiente completamente sanificato e organizzato in maniera tale da rispettare tutte le misure a tutela della salute degli operatori e della clientela. A riprendere la normale attività è stato anche il Service di AutoCommerciale, che oggi offre, in aggiunta ai normali servizi, anche la sanificazione completa della vettura prima della consegna, garantendo sicurezza e affidabilità a chi ritorna in strada dopo questo periodo di inattività.

Entrando oggi in concessionaria, poi, una bella sorpresa attende i clienti: la nuova Golf 8, completamente rinnovata e connessa con il cliente, farà bella mostra di sé al centro dello showroom. Leader indiscussa da ben 10 anni del segmento Berline compatte, con l'ottava generazione, Golf continua a emozionare e soddisfare una clientela sempre più esigente, ridefinendo gli standard e attuando una vera e propria democratizzazione delle tecnologie più all'avanguardia, applicandole a tutte le vetture e i modelli e non solo a quelle di categoria superiore. Golf 8, infatti, offre la massima tecnologia applicabile all'interno dell'Unione Europea, il livello 2 predittivo, un sistema che gestisce in modo automatico il volante, pur lasciando sempre al conducente la piena responsabilità della guida.

Non mancherà, poi, in questa nuova fase, il supporto di Volkswagen nell'andare incontro alle necessità di una clientela che potrebbe trovarsi in difficoltà economiche derivate proprio dal lockdown. Il Gruppo ha, infatti, pensato di omaggiare i clienti con una promozione sul noleggio ai privati, offrendo gratuitamente i primi 3 canoni del noleggio, comprensivi di tutte le spese assicurative e delle manutenzioni. Un bel modo per dare a tutti la possibilità di ripartire insieme e senza preoccupazioni.

Insomma, AutoCommerciale ne ha passate tante nella sua storia, dallo storico Maggiolino con cui aprì nel lontano 1973, fino alla riapertura odierna con la nuova Golf 8 di ultima generazione. Niente, neanche il lockdown, è riuscito a fermare una crescita ininterrotta, che ha visto costantemente la soddisfazione del cliente al centro dell'operato della concessionaria. E niente la fermerà in futuro, un futuro per tutti ancora così incerto, ma che AutoCommerciale contribuisce ogni giorno, con esperienza, qualità e professionalità, a far tornare il più normale possibile.