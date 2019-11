Scopri i vantaggi della Risonanza Magnetica ad Alto Campo

La Risonanza Magnetica è una tecnica di diagnosi che, tramite campi magnetici, restituisce immagini precise del corpo umano, con il vantaggio di non esporre il paziente a radiazioni ionizzanti: la sua tecnica d’analisi si basa, infatti, su onde radio e campi magnetici.

La RM, che si basa su una tecnologia sofisticata, è estremamente utile per diagnosticare patologie di varia origine: sempre più medici prescrivono questo esame per valutare la condizione dei pazienti durante il percorso diagnostico-clinico specifico. Inoltre, viene utilizzata anche per monitorare l’efficacia di trattamenti già in corso.

Questo esame risulta particolarmente indicato per lo studio dei tessuti molli del corpo o, comunque, di parti non ossee. Riesce a distinguere tendini, muscoli, cervello, midollo spinale meglio di quanto facciano RX o TAC.

Inoltre, le controindicazioni per la salute sono di lieve entità e si possono evitare con le dovute precauzioni.

L’evoluzione della RM è la RM ad Alto Campo, uno degli strumenti d’analisi più utilizzati negli ultimi venti anni: è una tecnica diagnostica che si evolve e migliora costantemente e si basa su un campo magnetico statico.

Permette di ottenere immagini di altissima qualità, anche tridimensionali: in meno di un’ora, si termina la visita senza complicazioni né conseguenze.

Il miglioramento ha coinvolto anche la forma del macchinario: se prima si trattava di una macchina cilindrica chiusa, ora si è riusciti a mantenere la stessa struttura rendendola semiaperta; in questo modo, l’esame risulta più confortevole e crea meno ansia (anche se l’impiego della RM resta sconsigliato a chi soffre di claustrofobia).

