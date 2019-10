Vendita di capsule di caffè? Scelta vincente!

Che fatica oggi inventarsi un lavoro, o incrementare le vendite del proprio negozio...ma c’è un business che sta crescendo costantemente, offrendo ottime prospettive: quello del caffè in capsule.

La macchinetta del caffè in capsule, negli ultimi anni, è salita alla ribalta grazie al suo essere pratica, economica e igienica. Infatti, si può ottenere una profumata tazza di caffè in pochissimi passaggi (la capsula è monodose e il caffè è già perfettamente pesato e pressato), si pulisce velocemente e si riscalda in breve tempo.

Inoltre, l’offerta di prodotti è veramente ampia: non solo molteplici varietà di caffè, quindi, ma anche the, cappuccini, tisane, a seconda di ciò che il proprio palato desidera!

Ciò che a volte frena i clienti dall’acquisto è, fondamentalmente, l’alto costo delle capsule originali.

LaCompatibile ha ovviato al problema offrendo capsule compatibili con tutte le tipologie di macchinetta, come Nespresso, Lavazza A Modo Mio, Lavazza Point, Nescafè Dolce Gusto e molte altre, a un costo contenuto, pur mantenendo un’altissima qualità.

LaCompatibile è un’azienda nata a Bologna nel 2011 con il desiderio di servire un delizioso caffè a chiunque lo desiderasse: per questo motivo ha investito tanto nella cura dei propri prodotti, ha costruito un servizio clienti puntuale ed efficace, e ha puntato sul web, rendendo gli ordini facili e veloci (velocissimi, le capsule sono consegnate in 48 ore).

Ottima notizia, dunque, sia per i clienti che per i futuri rivenditori di caffè che possono offrire un prodotto squisito, torrefatto in Italia, conveniente e a basso impatto ambientale con due miscele di caffè in capsule compostabili e una 100% biologica in capsula biodegradabile.

Alta qualità, celere spedizione e servizio clienti efficiente sono diventati i punti di forza che caratterizzano LaCompatibile. Visto il successo del proprio progetto, nel 2015 l’Azienda ha sottoscritto un accordo commerciale con i principali produttori italiani di capsule e ha creato LaCompatibile for Business, un ingrosso online dedicato a chi fa della rivendita di caffè il proprio lavoro.

Ecco una breve carrellata sui vantaggi:

- Non serve un ordine minimo

- La merce in pronta consegna, è spedita in 24 ore

- Ampia gamma di prodotti con prezzi da ingrosso

- Capsule per tutti i principali sistemi, accessori e forniture

- Call center dedicato

Hai un’attività commerciale, o un negozio, vuoi maggiori informazioni o desideri vendere le capsule LaCompatibile? CONTATTACI!

Se non hai ancora un’attività commerciale, ma ti piacerebbe aprire un negozio di LaCompatibile, puoi compilare la richiesta informazioni per saperne di più.