Vuoi sapere cos’hanno in comune Bologna e Londra? Frankenstein!

Siamo a fine Ottobre e Halloween si avvicina, portando con sé un’aria lugubre e misteriosa.

Ci si prepara a festeggiarlo in molti modi: creando un costume, acquistando caramelle da regalare ai bambini che busseranno alla porta, addobbando casa con qualche oggetto di stampo gotico…o, magari, ci si siede comodamente con una bevanda calda a disposizione, e si rispolvera un buon romanzo horror.

E la mente viene trasportata verso un grande classico: Frankenstein, scritto nel 1818 da una diciannovenne Mary Shelley.

Raccontato attraverso le lettere del capitano Robert Walton, il romanzo parla del dottor Victor Frankenstein, studioso di chimica e biologia naturale, che dopo la morte della madre sviluppa l’ossessione di dare vita alla materia inanimata.

Riesce a creare un essere vivente assemblato con parti di cadaveri, ma ne ha paura e lo abbandona.

Incomprensione, paura e violenza porteranno la vicenda ad un triste epilogo.

Ma cosa può ispirare una giovane donna a scrivere di un argomento così dark?

Nell’estate del 1816, Mary e il marito furono ospiti di Lord Byron, dove disquisirono in merito a nuove filosofie e teorie scientifiche, tra le quali il Galvanismo (ovvero gli studi e le teorie inerenti i fenomeni propri dell’elettricità animale).

Il nome deriva da Luigi Galvani, studioso nato a Bologna nel 1737, che pose l’elettricità animale come origine del movimento e individuò nel cervello la sua sede.

Le ricerche furono continuate e approfondite dal nipote, Giovanni Aldini, che da Bologna si spostò a Londra, dove applicò le teorie dello zio sui cadaveri umani, cercando di riportarli in vita grazie all’elettricità.

Probabilmente furono proprio l’originalità e la stravaganza di questi esperimenti che ispirarono Mary Shelley nella creazione del celebre mostro.

Chi l’avrebbe mai detto che ci fosse un legame tra due studiosi bolognesi e una scrittrice londinese?

Oggi SMA di Bologna (Sistema Museale di Ateneo) vuole gettare di nuovo un ponte tra le due città.

SMA è una struttura composta da 14 musei che spaziano tra i più disparati argomenti (orti botanici, esposizioni di cere anatomiche, collezioni di antropologia, zoologia, chimica…) e si impegna in molteplici attività, dalla didattica per scuole al coordinamento di lavori di catalogazione e restauro, fino alle iniziative ed esibizioni legate al territorio.

Ed è proprio nel periodo più gotico dell’anno che SMA organizza degli eventi dedicati, aderendo all’iniziativa Frankenreads: finanziata dalla Keats-Shelley Association of America e partner, consiste in una serie di proposte, eventi e iniziative, pensate in occasione della celebrazione internazionale del 200° anniversario di Frankenstein.



A partire dal 31 ottobre 2018 il Sistema Museale di Ateneo, in collaborazione con l'Archivio Storico, organizza una serie di eventi, seminari, proiezioni, spettacoli, notti al museo, laboratori e visite guidate per celebrare i 200 anni dalla prima pubblicazione del romanzo di Mary Shelley.

Attraverso strumenti scientifici, ritratti e antichi volumi si ripercorrono gli esperimenti condotti da Luigi Galvani e Giovanni Aldini nelle sale di Palazzo Poggi alla fine del Settecento, scoprendo come sia nato il personaggio del Dottor Frankenstein.



Non sentite un brivido lungo la schiena? Frank is back...