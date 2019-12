Regionali, Schlein attacca M5S: "Su Ambiente temi simili, stupisce scelta di non volersi misurare nella coalizione"

"Abbiamo letto le dieci proposte del M5S sui temi ambientali e molte sono sorprendentemente simili a quelle che Emilia-Romagna Coraggiosa ha portato sul tavolo di Bonaccini in un ambizioso Patto per il clima, su cui il Presidente ha assunto impegni concreti".

Non usa mezzi termini l'europarlamentare del Pd, Elly Schlein, che attraverso una nota sottolinea:"Patto per il clima che punta a una piena decarbonizzazione entro il 2050 azzerando le emissioni climalternanti e al 100% di energie rinnovabili al 2035. Riforestazione per 4 milioni e mezzo di alberi che Bonaccini ha già annunciato da piazza Maggiore, rafforzamento del trasporto pubblico locale, che noi chiediamo di rendere gratuito per i giovani fino ai 25 anni, progressivo spostamento delle merci su ferro, investimenti sull’economia circolare indirizzati al superamento degli inceneritori e alla riduzione delle discariche". E ancora: " Investimenti sull’agricoltura sostenibile, grande piano per il dissesto idrogeologico che possa dare lavoro a tanti giovani nella manutenzione dei nostri suoli e negli alvei dei nostri fiumi, perché agire in prevenzione costa molto meno che reagire alle emergenze".

Per questo Schlein rincara la dose: "Ecco, dopo aver letto le proposte del M5S a maggior ragione stupisce la loro scelta di non volersi misurare all’interno della coalizione su alcuni temi che Emilia-Romagna Coraggiosa ha già posto al centro del programma della coalizione che sosterrà Bonaccini. Peccato, un’occasione mancata. Noi, pur non essendo stati sempre d’accordo con le scelte della giunta regionale, abbiamo puntato a condizionare le future scelte di governo della regione per renderle coerenti agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e per far partire, proprio da qui, la svolta green che serve anche al Paese".