Piano sgomberi, XM24. La Lega: "Se non interviene il Comune lo farà il Governo"

Dopo l'appello di Insieme Bologna per uno sgombero dell'Xm24 entro la fine dell'anno, la capogruppo della Lega in Comune Paola Francesca Scarano: "Il piano sgomberi è nel Dl sicurezza di Salvini. Se non riesce ad intervenire il Comune, come dubito succederà, è chiaro che interverra' il Governo".

"Chissa'- commenta Scarano in una nota- se le ambigue sollecitazioni di Bernardini verso l'assessore Lepore avranno buon esito considerando che proprio lui sta permettendo da quasi due anni una delle piu' vergognose occupazioni di un enorme spazio comunale, imponendo degrado e disordini in una zona che doveva essere l'emblema della riqualificazione". Interviene sulla iniziativa della lista civica anche il consigliere comunale del Carroccio Umberto Bosco.

"Se Salvini decidesse di sgomberare lo stabile di via Fioravanti 24, Insieme Bologna otterrebbe esattamente cio' che, insieme a noi, chiede da tempo ma che Lepore, (grande amico di Bernardini ndr), non sembra intenzionato a concedere", osserva Bosco. "Ricordo a Insieme Bologna che, nei banchi della maggioranza, ci sono posti disponibili e se intende difendere l'immobilismo della giunta rispetto all'azione Governo, in quei banchi dovrebbero trasferirsi i consiglieri di Insieme".

Cio' detto, per Bosco, "trattandosi di un immobile del Comune, l'intervento delle forze dell'ordine, salvo gravissimi motivi d'ordine pubblico, avviene su richiesta della proprieta'. Resta il fatto che il mancato rientro nelle disponibilita' del Comune degli spazi occupati dal collettivo potrebbe costituire un danno erariale che stiamo valutando di segnalare alla magistratura contabile".

(Dire)