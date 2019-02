Alluvione Reno, dall'argine 'incriminato' alle 'eventuali responsabilità': parte esposto

"Speriamo che la magistratura non si volti dall'altra parte ed apra un fascicolo" sull'alluvione del Reno. "Lo dobbiamo agli alluvionati e a tutte quelle persone che risiedono in aree a rischio". Cosiì Silvia Piccinini, la capogruppo M5s in Regione, questa mattina in Procura per presentare l'esposto sul cedimento dell'argine nella zona di Castel Maggiore. Nell'esposto, a quanto spiega Piccinini prima di consegnare il faldone, non si formulano vere vere e proprie ipotesi di reato, ma si mettono insieme alcuni fatti avvenuti nei primi giorni di febbraio, quando il Reno e' esondato nella pianura bolognese. Anzitutto i ritardi per i lavori sull'argine 'incriminato', nonostante fossero in teoria "urgenti".

Inoltre secondo i 5 stelle l'argine provvisorio "in alcuni punti non aveva la stessa altezza dell'argine maestro". Infine, di fronte a possibili calamità, "andava garantita l'incolumità pubblica". Ma il ritardo secondo la numero uno dei 5 stelle in Regione e' anche quello dei magistrati, ora 'stimolati' per vie ufficiali ad intervenire. "La cosa che mi pare particolarmente strana- afferma Piccinini durante il breve incontro stampa in via Garibaldi- e' che nessuno abbia aperto un fascicolo, quando in casi simili, penso ad esempio a Lentigione, in quattro giorni la Procura si e' attivata in autonomia. Ci viene detto che è un evento straordinario, in realta' l'unica cosa straordinaria e' il ritardo con cui sono stati fatti i lavori, quindi chiediamo che si indaghi sulla dinamica degli eventi e che vengano accertate eventuali responsabilità". (Bil/ Dire)