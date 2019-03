M5S, rotazione annuale: Andrea Bertani capogruppo al posto della Piccinini

Da oggi, venerdì 1 marzo 2019, Andrea Bertani è il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione. Bertani, 51 anni, raccoglie il testimone da Silvia Piccinini che ha ricoperto il ruolo di coordinamento all’interno del gruppo regionale M5S nell’ultimo anno.

Con la nomina di Andrea Bertani, che resterà in carica fino alla fine dell’attuale legislatura, si conclude l’attuazione del principio di rotazione delle cariche in Regione che contraddistingue l’attività nelle istituzioni del MoVimento 5 Stelle. Laureato in Ingegneria elettronica, Bertani è vicepresidente della Commissione Bilancio e membro di quella che si occupa di Politiche economiche. “Ad Andrea facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, certi che saprà portare avanti con grande dedizione nei prossimi mesi il lavoro di coordinamento interno” concludono i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle.