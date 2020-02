Nuova Giunta della Regione Emilia Romagna: ecco tutti gli assessori per il Bonaccini bis

Il riconfermato Governatore della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha stamane presentato la nuova giunta regionale. Erano tre le nomine già rese note nei giorni scorsi: quella di Elly Schlein, ex europarlamentare e regina di preferenze a sinistra alle ultime elezioni, Mauro Felicori, già direttore della Reggia di Caserta, e Vincenzo Colla (Cgil).

"Squadra che vince non si cambia, io invece ho cambiato quasi tutti. Le non riconferme arrivano per vari motivi ma ci tengo a ringraziare tutti per il lavoro svolto che ha portato a un buon governo della Regione". Così Bonaccini, aggiungendo che la nuova squadra di governo ha una età media sotto i 50 anni, sensibilità politica e competenza territoriale.

I nomi e le deleghe dei neo assessori

Vicepresidente con delega al Welfare, contrasto alle disuguaglianze, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale e coordinamento del Patto per il clima è Elly Schlein. Sviluppo economico, green economy, lavoro e formazione vanno a Vincenzo Colla, già numero due nazionale della Cgil. Nuovo assessore alla Cultura è Mauro Felicori, in passato direttore della Reggia di Caserta.

Alla sanità va il bolognese Raffaele Donini, nello scorso mandato titolare dei trasporti e, nell'ultima fase della legislatura, anche vicepresidente. Dal Comune di Bologna entra poi Irene Priolo, con delega all'Ambiente e difesa del suolo. Il ravennate Andrea Corsini, confermato in squadra, sarà assessore alle Infrastrutture, che avrà anche il Turismo e il Commercio.

La delega al Bilancio è stata assegnata al ferrarese Paolo Calvano, mentre di Agricoltura si occuperà il reggiano Alessio Mammi. Nuovo assessore all'Istruzione sarà la cesenate Paola Salomoni, prorettrice all'Alma Mater di Bologna.

Alla parmense Barbara Lori la delega alla Montagna. Infine, sottosegretario alla presidenza della Regione è il modenese Davide Baruffi. In tutto la Giunta è composta da dieci assessori, sei uomini e quattro donne, più il sottosegretario.

Le deleghe a Programmazione dei fondi Ue, Sicurezza e legalità, Autonomia, Ricostruzione post sisma e Sport vanno al presidente Stefano Bonaccini che ha deciso di tenerle per sé.