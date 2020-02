Autonomia E-R, il ministro rassicura Bonaccini: "Il disegno di legge è pronto"

"Approfitto del confronto odierno con il Presidente della Basilicata, Vito Bardi, il Presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala, e i capigruppo in consiglio regionale per rassicurare Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, che chiede al Governo i tempi dell'autonomia". Lo scrive in una nota il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia: "Come lui sa, siamo pronti da due mesi e grazie a questo lavoro comune, sono tutti al tavolo. Se una regione come la Basilicata, che durante la vita dello scorso Governo non si sedeva al tavolo (così come hanno fatto tutte le regioni del Sud) oggi si siede e apprezza l'impianto fatto di certezze sull'attuazione di tutta la Costituzione, e non solo dell'articolo 116, prendendo atto dell'importanza della perequazione e del rispetto del principio di sussidiarietà, significa che in questi mesi il Governo ha preso ago e filo e ha ricucito il Paese".

Quindi "il disegno di legge quadro sull'autonomia è pronto. Il governo sull'autonomia che rafforza l'unità nazionale ha fatto sul serio e ha completato il lavoro - continua il ministro - Il ddl sull'autonomia è sul tavolo del Cdm dopo aver recepito i contributi di tutte le Regioni, degli enti territoriali, dei gruppi nelle commissioni parlamentari, dei partiti e delle parti sociali. Questo Governo risponde sempre entrando nel merito dei temi e l'autonomia, come abbiamo ribadito in Aula il giorno della fiducia, vogliamo attuarla nel rigoroso rispetto di tutta la Costituzione e così sarà". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, oggi a Potenza per una visita istituzionale in Regione Basilicata".



