Autonomia, Merola: "Noi per spendere meglio, Lombardia e Veneto per secessione"

Per il sindaco di Bologna Virginio Merola c'è una differenza di prospettive tra l'autonomia proposta dalla Regione Emilia-Romagna e quella proposta da Lombardia e Veneto. "Noi la vogliamo per spendere meglio, non per tenerci i soldi di Roma - dice il sindaco a margine di un incontro in viale Aldo Moro - loro invece per arrivare a un'autonomia secessionista".

"Sarebbe opportuno che in questa discussione- continua - siano coinvolte le città metropolitane e i sindaci perché se penso a come Lombardia e Veneto si sono comportate verso le loro città metropolitane e l'autonomia dei sindaci - conclude - questa autonomia separatista sicuramente è un pericolo".