Rinviato l'evento con Silvio Berlusconi all'Hotel Savoia

Rinviata a data da destinarsi l'iniziativa con Silvio Berlusconi, prevista per oggi 29 novembre, alle ore 18, in occasione della presentazione del libro "Il nuovo Mao" di Gennaro Sangiuliano nella Sala Stuart del Savoia Hotel Regency, via del Pilastro, 2.

L'evento con il leader di Forza Italia avrebbe aperto il lungo week end politico sotto le due torri, con Matteo Renzi, sabato 30 novembre, a partire dalle ore 11.00, al Teatro delle Celebrazioni, via Saragozza, 234, e la leader di Fratelli D'Italia Giorgia Meloni domenica 1° dicembre, dalle ore 10 al teatro EuropAuditorium.