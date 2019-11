Bibbiano, Bonaccini: "Se colpevoli, voglio pene esemplari"

Stefano Bonaccini difende le conclusioni della commissione d'inchiesta sugli affidi dei minori istituita in Regione all'indomani del caso Bibbiano. E annuncia correttivi perché casi come quello al centro dell'inchiesta nel reggiano non si verifichino mai più. Per il presidente della Regione servono norme "più cogenti e omogeneità nell'applicazione in tutto il territorio regionale".

Per questo immagina un "percorso di qualità sempre monitorabile e cogente per i professionisti coinvolti" e meccanismi di "autocontrollo sistematico". Quanto all'inchiesta sugli affidi in Val d'Enza il governatore Pd chiede fin da ora "pene esemplari" se le accuse nei confronti degli indagati saranno confermate in un eventuale processo, nel quale la Regione si costituirebbe parte civile.

"Non abbiamo mai voluto né nascondere né insabbiare nulla- sostiene Bonaccini, intervenuto oggi in Assemblea legislativa durante il dibattito sulle conclusioni della commissione- nessuno ha mai voluto evitare di parlare di Bibbiano".

Però, secondo il presidente, il lavoro fatto dalle due commissioni regionali, quella tecnica e quella 'politica' che chiude oggi il suo lavoro, confermano che il sistema in se' funziona. "Gli allontanamenti di minori sono nella media nazionale- sottolinea- non è vero che in Italia si allontana di più e nemmeno esiste una anomalia emiliano-romagnola".

Bonaccini prende le distanze dal presidente della commissione tecnica, il professor Limonta, che ha paragonato Bibbiano ad un "raffreddore" in un soggetto sano ("una espressione che non condivido"), ma sottoscrive la sostanza delle conclusioni. I fatti della Val d'Enza, se confermati, "sarebbero gravissimi ma estranei e incompatibili con l'impianto normativo esistente", anche quello regionale.

Comunque, Bonaccini considera "utile l'abbassamento dei toni sulla vicenda, anche a livello nazionale" che ha riscontrato negli ultimi tempi, nonostante la campagna elettorale in corso per le regionali. (Bil/ Dire)