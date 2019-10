Bibbiano, la commissione d'inchiesta convoca Stefano Bonaccini

Nei prossimi giorni, verranno ascoltati il presidente della Regione Stefano Bonaccini, l'ex assessore al Welfare Elisabetta Gualmini (oggi europarlamentare Pd), l'assessore al Bilancio Emma Petitti e la direttrice dell'assessorato alla Sanità Lucia Petropulacos.

E' un passaggio necessario per la commissione d'inchiesta sull'indagine "Angeli e demoni", il presunto affido irregolare dei minori, che a giugno scorso ha provocato un vero e proprio terremoto politico, Bambini in affido a Reggio Emilia, monta lo sdegno

„con 27 persone iscritte nel registro degli indagati e 16 ordinanze di custodia cautelare eseguite nei confronti di politici, medici, assistenti sociali e liberi professionisti. “



Giovedì prossimo, 24 ottobre, i vertici della commissione (il presidente Giuseppe Boschini del Pd e i vice Raffaella Sensoli del M5S e Igor Taruffi di Sinistra italiana) stileranno un primo bilancio dell'attività della commissione in una conferenza stampa.

I lavori proseguiranno ancora per qualche settimana: per il 21 novembre è prevista la votazione della relazione finale in Assemblea legislativa, con le indicazioni alla Regione su ciò che, a parere dei commissari, è necessario fare, in sostanza, per evitare nuovi casi Bibbiano. Si tratta praticamente dell'ultima data utile prima delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020, visto che dal 23 novembre in poi il consiglio regionale potrebbe essere convocato in base alle norme solo per l'approvazione del bilancio.

A fine giugno l'Assemblea legislativa aveva formalizzato l'istituzione della commissione d'inchiesta sul sistema di tutele dei minori in Emilia-Romagna. I lavori sono inziati a fine agost.