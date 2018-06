La consigliera Lucia Borgonzoni nel governo: sottosegretaria a cultura e turismo

La consigliera comunale di Bologna Lucia Borgonzoni è nella lista dei sottosegretari del governo Conte. Per l'esponente della Lega, eletta al senato alle ultime elezioni, si sono aperte le porte di Palazzo Chigi: Borgonzoni avrà la delega alle attività culturali e al turismo, da condividere con il 5stelle Gianluca Vacca.

Borgonzoni, 41 anni, una formazione all'Accademia delle Belle Arti e nipote del noto pittore Aldo, si occuperà delle politiche relative alla promozioni e alla tutela del patrimonio culturale e delle politiche relative al turismo. Il nome della consigliera comunale bolognese era già stato tirato in ballo durante il totonomi per la formazione del governo, in particolare al dicastero dell'Ambiente. Ora la nomina definitiva per un settore dove Bologna è impegnata fortemente. Nella giornata di oggi è previsto il giuramento davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.