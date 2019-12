I rifiuti di Roma in Emilia-Romagna? Borgonzoni: "Non vorremmo che rientrasse nella strategia di Bonaccini"

"La salute degli emiliano romagnoli non si svende. Non vorremmo che l'annunciato accordo per importare nella nostra regione rifiuti di Roma rientrasse nella strategia di Bonaccini per cercare di ammiccare ai vertici dei Cinque Stelle sperando di raggranellare qualche voto alle elezioni".

Lo scrive in una nota la senatrice leghista e candidata alle elezioni regionali Lucia Borgonzoni, dopo che l'amministratore di Ama, la municipalizzata della capitale, in un’intervista aveva spiegato che se non si troverà una discarica prima di metà gennaio, quando chiuderà l’impianto di Colleferro, chiederà a Hera di prendere più rifiuti romani.

"L'Emilia-Romagna non è la discarica del Paese - insiste Borgonzoni - già nel 2019 migliaia di tonnellate di rifiuti romani, dopo essere stati trasformati, sono arrivati in Emilia-Romagna, senza aver fatto comunicazioni trasparenti ai cittadini".

Hera infatti riceve da anni i rifiuti di Roma, ma è certa l'emergenza quando la discarica di Colleferro non potrà più smaltire le tonnellate di rifiuti.