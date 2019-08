Bugani boccia governo M5S-Pd: "Hanno soltanto paura, non c'è solidità"

No ad un governo M5s-Pd, o giallorosso, come dicono alcuni. A dirlo forte e chiaro è il capogruppo del Movimento 5Stelle in Comune, Massimo Bugani, storico del Movimento e socio di Rousseau. "Il Partito democratico vuole fare un governo per via della paura e non con il coraggio. Lo vuole fare per paura che Salvini governi da solo, per paura di andare tutti a casa e per paura di pentirsi di non averlo fatto".

"Nessuna di queste - scrive sulla sua pagina Facebook - è per me una ragione in grado di garantire solidità ad un eventuale governo M5s-Pd". Dall'esponente pentastellato, che ai primi di agosto si è dimesso da vicecapo della segreteria particolare del vicepremier Luigi Di Maio e da coordinatore emiliano-romagnolo del M5s, arriva quindi una sostanziale bocciatura nei confronti di una possibile nuova maggioranza formata da grillini e dem.

Infatti, chiosa Bugani nel suo post, anche se "qualcuno ripone le speranze di un nuovo Governo nel Pd di oggi, come al solito il Pd è sempre pronto a deluderle tutte", visto che "ancor prima di iniziare il tavolo di ieri, le almeno 10 correnti, in perenne guerra tra di loro, stavano già litigando". I dem, osserva il consigliere comunale bolognese, "davanti a un'occasione incredibile come questa pongono un veto contro la figura di Giuseppe Conte, che peraltro sarebbe una garanzia anche per loro", ed "evidentemente cercano di fare melina per quanto concerne il taglio di 345 parlamentari, accampando scuse improbabili".

L'unica cosa che invece il Pd dovrebbe fare, sintetizza Bugani, è accettare i dieci punti, quelli elencati da Di Maio, e dire sì a Giuseppe Conte. "Anche perché - conclude il rappresentante grillino - noi del voto non dobbiamo avere paura e non avremo mai paura".