Scandalo affidi minori, Calvano 'Sul web come uno degli indagati, odio gratuito e violento'

"Vedete questa foto. È un momento di festa e di incontro organizzato dal PD. C’è chi la sta utilizzando da giorni dicendo che la mia immagine personale corrisponde a quella di uno degli indagati sui fatti di Bibbiano (poco importa chi, perché non è questo il senso del post)". Lo scrive in una nota sui social media il segretario regionale del Partito Democratico "confuso" con un indagato dell'indagine "Angeli e Demoni", lo scandalo sugli affidi dei minori con 27 persone iscritte nel registro degli indagati e 16 ordinanze di custodia cautelare eseguite nei confronti di politici, medici, assistenti sociali e liberi professionisti.

"Uno scambio di identità, forse volontario, forse no, che ha come obiettivo quello di istigare odio verso di me, verso chi è in quella foto (e ringrazio Maria Elena Boschi e quel volontario per quello che fanno, insieme a tanti altri, per le nostre feste) e verso il Partito Democratico" continua Calvano "istigano odio in modo gratuito e violento, dando in pasto al web facce e persone, addirittura usando pur che sia anche il viso di chi non è direttamente coinvolto nelle vicende. Oggi è toccato a me, domani potrebbe succedere a chiunque di voi. Chi politicamente si dovrebbe occupare della sicurezza dei cittadini, lo faccia davvero e metta un freno a tutto ciò, altrimenti sarà complice". Il segretario fa sapere che sono partite diverse querele perchè "non ci facciamo intimidire da questo becero modo di fare politica".

Lo stesso Calvano aveva appoggiato in una nota (a firma anche del capogruppo dem in Regione Stefano Caliandro) l'istituzione di una commissione regionale di specialisti "per verificare i profili di sicurezza e qualità dell’intero sistema, al di là delle competenze strettamente regionali" annunciata dal presidente Stafano Bonaccini.