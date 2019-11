Nasce il partito di Carlo Calenda, 'Bologna in Azione': "Un'alternativa a populisti e sovranisti"

L'eurodeputato Carlo Calenda ha annunciato la nascita del suo partito, "Azione", che definisce nel manifesto il luogo di mobilitazione dell’Italia che lavora, produce, studia e fatica. Il movimento politico presentato ieri si pone come scelta alternativa a populisti e sovranisti: “Ora basta. L'Italia è un grande Paese, nessuna maledizione ci condanna a dover scegliere tra i disastri dei populisti e quelli dei sovranisti. L’Italia è più forte di chi la vuole debole. Entriamo in Azione".

Ed è stato annunciato contemporaneamente anche il gruppo politico bolognese: “Politiche nazionali improvvisate abbiamo visto che hanno conseguenze nefaste anche per i territori locali. Con il Gruppo 'Bologna in Azione' vogliamo dare rappresentanza a chi non si arrende e rafforzare dal basso un progetto politico importante e di rinnovamento fondato sulla competenza e sulla coerenza” dicono i promotori del comitato bolognese. Invitiamo dunque la cittadinanza a contattarci per conoscere le nostre prime proposte e contribuire per quelle future". Le parole della nota stampa.