Centrodestra: anche a Bologna nasce Forza Civica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Rappresentanti civici e semplici cittadini di diverse province dell’Emilia Romagna hanno deciso di fondare l’associazione culturale Forza Civica, per “l’esigenza di interagire e supportare tematiche e ideali di centrodestra attraverso persone dalle sensibilità affini che vogliono darsi da fare per diffonderli e trasmetterli al di là dei partiti tradizionali”. La costituzione dell’associazione è avvenuta in seguito al risultato delle elezioni che hanno visto l’affermazione del centrodestra. “La nostra associazione culturale – spiegano i fondatori – si rende fin da ora disponibile ad iniziare un proficuo rapporto di collaborazione che possa rappresentare non solo un’idea ma un laboratorio politico attraverso il quale ampliare i confini del centrodestra sia a livello locale che a livello nazionale. La nostra associazione si ripropone anche di riaggregare tutti coloro che avrebbero ancora energie da spendere per la cosa pubblica ma che, per motivi diversi, si sono allontanati dalla politica e non riescono più a dare il proprio contributo alla collettività”. Forza Civica è già attiva a Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e sta per approdare anche in altre regioni (Veneto, Piemonte, Marche, Basilicata). A breve la presentazione ufficiale del circolo e dei referenti locali. Per info e adesioni : info@forzacivica.it www.forzacivica.it