Doppi incarichi in consiglio, Uil pungola: 'Più rispetto, Comune non è autobus'

"Il Consiglio comunale non è un autobus su cui salire o scendere a proprio piacimento e a seconda delle opportunità politiche oppure elettorali che via via si presentano". Dopo aver sollevato il tema due giorni fa, la Uil non molla i consiglieri di Bologna che hanno anche altri incarichi politici e per questo si vedono poco a Palazzo D'Accursio. A tornare di nuovo sull'argomento è Giliano Zignani, segretario della Uil di Bologna e dell'Emilia-Romagna.

Ieri anche il sindaco Virginio Merola si è fatto sentire, affondando il colpo sui consiglieri di opposizione Massimo Bugani (nello staff di Luigi Di Maio a Roma) e Lucia Borgonzoni (parlamentare e sottosegretario alla Cultura).

"Siamo molto contenti nell'apprendere che il sindaco ha fatto sua una nostra osservazione- così afferma Zignani- in merito ai consiglieri comunali con il doppio incarico. Il Consiglio comunale e soprattutto i cittadini meritano molto più rispetto da questi onorevoli consiglieri di quanto non gliene venga riservato".

Secondo il sindacalista, "correttezza vorrebbe che le persone in questione facessero chiarezza sul loro ruolo. Magari rassegnando delle rispettose e lecite dimissioni. Nessuna esortazione politica, ma morale. Che, per la Uil Emilia-Romagna, ha molto piu' valore".

Detto ciò, Zignani torna anche sul secondo tema affrontato martedì, ricordando che il ragionamento della Uil "va ben oltre la questione del doppio incarico e riguarda tutti, ripeto tutti, i parlamentari eletti nel nostro territorio. Ci farebbe molto piacere conoscere, al netto dei doverosi provvedimenti nazionali da votare- manda a dire il segretario- cosa stiano facendo per la loro città, per un territorio che non è secondo nessuno. La cui voce, purtroppo, non riecheggia molto nelle aule e nelle commissioni parlamentari".

Ma a finire sotto accusa sul tema assenze sono anche gli assessori di Palazzo D'Accursio. A puntare il dito è il capogruppo di Fi, Marco Lisei, durante la votazione del budget 2019 e degli ordini del giorno collegati. "Nessun assessore presente per il bilancio", segnala il forzista. Mentre si vota, riferisce Lisei, in aula è presente solo il sindaco Virginio Merola. (Pam/Dire)