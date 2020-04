Coronavirus, la destra: "Degenti e personale Villa Rodriguez non tutelati"

"Per quale motivo i degenti nella ASP Villa Rodriguez, così come tutto il personale a vario titolo a contatto con gli stessi, non siano stati tutelati con priorità, attesa la loro situazione di grave rischio di contagio e di mortalità". E' questo, in breve, il succo dell'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d’Italia – Forza Italia - Lega.

La casa di riposo era stata attenzionata da Ausl dopo che oltre 50 ospiti sono risultati positivi al Coronavirus, compreso il personale: alcuni pazienti erano stati spostati a Villa Laura.

Nell'interrogazione a firma del consigliere Massimiliano D’Errico si chiede alla prima cittadina "se il piano di emergenza regionale sia stato correttamente e tempestivamente applicato alla suddetta struttura" come anche "se la politica di controllo sanitario attraverso tamponi su ospiti ed operatori, così come mediante la fornitura dei DPI, sia stata correttamente e tempestivamente effettuata alla suddetta struttura".

L'opposizione chiede al Comune se abbia effettuato un monitoraggio su tutte le strutture per anziani presenti sul territorio al fine di evitare episodi come quello relativo alla ASP “Villa Rodriguez” e quali iniziative e quali misure il Comune intenda adottare per evitare l’aumento dei contagi e dei decessi all’interno della struttura in questione e all’interno di altre strutture facenti capo al Distretto socio-sanitario di San Lazzaro.

Il 6 aprile i Vigili del Fuoco avevano eseguito la sanificazione della Asp Rodriguez.