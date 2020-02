Coronavirus, Borgonzoni: "Chi ci governa dormirà ancora a lungo?"

"Coronavirus, primi due casi in Italia ... Senza creare allarmismo, ma per voi chi ci governa dormirà ancora a lungo?" Lo scrive sui social Lucia Borgonzoni presumibilmente con l'intento di spronare l'esecutivo.

"La stanza dove i due soggiornavano nell'Hotel Palatino in via Cavour è stata sigillata - scrive la senatrice su Facebook, facendo riferimento agli unici due casi accertati a Roma - ora si trovano ricoverati allo Spallanzani. E un pullman con a bordo turisti cinesi arrivati in Italia con lo stesso tour operator della coppia soccorso ieri nell'albergo del centro è stato scortato dalla polizia fino all'ospedale attrezzato per affrontare l'emergenza".

Borgonzoni, sulla scia del leader della Lega Matteo Salvini, torna a chiedere la chiusura dei porti: "E mentre nel mondo chiudono i confini causa emergenza sanitaria... L'Italia raggiunge nuovi record di sbarchi irregolari".

Salvini infatti ha twittato: "Mentre altri Paesi si sono attivati immediatamente, in Italia si è avuta l’impressione che qualcuno abbia perso tempo. E con la salute dei cittadini non si scherza" e chiede su twitter di controllare ogni singolo ingresso nel paese "via mare, via aereo, via terra".