Coronavirus, Palazzo d'Accursio illuminato con il tricolore: scontro sui banchi del consiglio

Scontro fra destra e sinistra sull'uso del tricolore per illuminare il Comune, come segnale di "unità nazionale" di fronte all'emergenza coronavirus. La richiesta è stata presentata oggi in Consiglio da Fdi, ma l'odg è stato rinviato in commissione da Pd, Coalizione civica e Nessuno resti indietro.

Nel contesto di "emergenza sanitaria e di grave difficoltà per il Paese - recita l'odg presentato da Francesco Sassone (Fdi) - è importante che le Istituzioni, a tutti i livelli, diano a cittadini il senso della loro presenza e vicinanza, oltre che segnali di unità e di orgoglio nazionale". Il tricolore "è il simbolo che racchiude in sè i valori di identità e unità nazionale, che è massimamente opportuno vadano esaltati e trasmessi ai cittadini in questo particolare momento", continua il documento.

Da qui la richiesta di "predisporre e attivare l'illuminazione con i colori del tricolore di Palazzo D'Accursio o di altro luogo simbolo della città", come "segnale positivo per tutti i bolognesi sottoposti a sacrifici enormi nonche' al mondo intero che guarda all'Italia come esempio per affrontare la pandemia".

Per motivare il "no" alla richiesta di discussione urgente interviene Federico Martelloni (Coalizione civica), sottolineando che intanto è "molto fuoriluogo" l'idea di "intasare" con una proposta del genere "i lavori di un'istituzione democratica che con tanta fatica si sta riunendo" (anche oggi il Consiglio è in teleconferenza).

E questo diventa "persino parossistico - rincara Martelloni - in un momento in cui proprio l'emergenza impedisce alle persone di passarci davanti al Palazzo". L'odg finisce in congelatore: non bastano i "si'" all'urgenza espressi da Fdi, Lega, M5s, Al centro Bologna e Insieme Bologna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Dire)