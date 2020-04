Coronavirus, le 'Sardine' lanciano la petizione: "Medaglia d’oro al merito della sanità pubblica"

"Oggi è la giornata Mondiale della Salute e vogliamo dar prova della gratitudine che in questi giorni tutti stiamo esprimendo a gran voce ai professionisti della salute". E 'quanto si legge sulla pagina Facebook "6mila sardine", il 'movimento' nato a novembre a Bologna che torna a farsi sentire e lancia la petizione per chiedere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Ministro della Salute Roberto Speranza "di concedere la Medaglia al Merito della Sanità Pubblica a chi sta affrontando l'emergenza COVID in prima linea - oss, infermieri, medici, tecnici e tutte le altre figure che lavorano in sanità con una menzione benemerita a chi questa battaglia l’ha combattuta dando la vita".

"A questo proposito riteniamo doveroso - scrivono - siano garantite e ultimate in tempi rapidi le procedure di stabilizzazione di chi è impegnato in attività lavorativa con contratto a tempo determinato anche atipico nell’emergenza Covid19 e che a tutti loro vengano forniti DPI e tutti gli strumenti necessari alla loro tutela. Un appello ma sopratutto una richiesta di presa di responsabilità allo Stato Italiano, dopo anni di tagli e austerità che calpestano il nostro diritto alla salute, gli operatori sanitari sono coloro che garantiscono all’Italia uno dei migliori sistemi sanitari al mondo. Sono loro i veri difensori della sanità pubblica e quindi della dignità delle persone!"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltre a diverse associazioni, hanno già aderito Pierfrancesco Favino, Alex Zanardi, Victoria Cabello e Vladimir Luxuria.