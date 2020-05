Covid, test e tamponi all'Unipol Arena. Forza Italia: "Per la sinistra la politica vale più di tutto"

"Apprendo con contrariato stupore della nuova destinazione del Futurshow Station di Casalecchio: luogo per almeno 3000 tamponi al giorno". Così Erika Seta, Capogruppo Forza Italia per Casalecchio, commenta la notizia della "trasformazione" dell'Unipol Arena in mega-punto per effettuare screening sierologici e tamponi.

"Ritengo grave che una questione che può incidere fortemente sull’equilibrio del virus sul territorio comunale, sia stata trattata con marginalità tale da non ritenere utile coinvolgere la cittadinanza e il Consiglio Comunale, (malgrado l’ultima call di aggiornamento col Sindaco sia di ieri mattina) malgrado le mie ripetute e pubbliche dichiarazioni di disponibilità a una collaborazione che superi ogni barriera politica per il bene comune. Noto con dispiacere che per la sinistra la politica vale più di tutto - continua Seta - ritengo inammissibile scoprire da un tg regionale una tale decisione e non fornire alla città alcuna delucidazione sulle procedure che verranno seguite a tutela della salute pubblica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la consigliera "la sanità deve partire dai territori nella lotta al Covid, si affanna a dire Bonaccini, se questo è l’esempio è meglio che il Pd si schiarisca le idee e cominci ad avere maggiore considerazione dei cittadini.

Sul Covid e sulle procedure credo si debbano moltissime spiegazioni ai cittadini dell’Emilia Romagna".

Leggi anche: