Coronavirus, in Emilia Romagna "Non prendiamo lezioni da nessuno": la visione di Errani

"Dobbiamo convivere con il virus e costruire un percorso di riapertura di questo paese". Lo ha detto oggi al senato l'ex presidente dell'Emilia-Romagna Vasco Errani, esponente di Leu.

"Ciò di cui c'è bisogno è una visione, una prospettiva", mentre oggi "manca una visione, nel dopoguerra ci fu anche se c'erano divisioni politiche". E per costruire una "prospettiva per questo paese" ben venga la cabina di regia proposta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"Chiamiamo le menti migliori di questo paese, non mi interessa a quale squadra appartengano. Non tra un anno, ma oggi", sottolinea Errani. Serve poi, come si legge sul profilo Facebook del senatore, un "vero disegno di politica industriale, capace di puntare sui settori del futuro, come l'innovazione tecnologica e le biotecnologie, e su questa base stringere un nuovo patto sociale fra lavoro, imprese e Stato". Errani viene "da una regione dove c'è una impresa ogni otto abitanti", ha ricordato in aula l'ex governatore, su questo "non prendiamo lezioni da nessuno".

(dire)