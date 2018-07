Partito Democratico: a settembre si elegge il nuovo segretario

Nel mese di Settembre, il Segretario Critelli convocherà l’assemblea cittadina per l’elezione del nuovo Segretario. Dopo l'elezione in Parlamento, a maggio aveva incassato i voti dell'assemblea provinciale per rimanere così alla guida del PD bolognese.

Nel frattempo, il sindaco di Sasso Marconi Stefano Mazzetti, già Responsabile Enti Locali del PD dell'Emilia Romagna, è stato nominato nuovo responsabile Enti Locali del partito bolognese. Monia Giovannini Sindaco di Malalbergo, che precedentemente ricopriva il ruolo, assume invece l’incarico di Portavoce del Partito Democratico di Bologna.