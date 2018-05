Critelli resta segretario: 'superato' il tema del doppio incarico

Come deciso ieri in direzione provinciale del PD Francesco Critelli per il momento resta segretario a Bologna nonostante l'elezione in Parlamento: forte del voto quasi compatto incassato ieri in direzione provinciale che ha fatto rientrare, cosi', il malumore del grosso delle minoranze sul tema del doppio incarico. Esito che l'assessore comunale Matteo Lepore, schierato contro Critelli all'ultimo congresso, benedice con un classico "non e' il momento in cui far prevalere le divisioni".

Lepore: "Decisione quasi unanime"

Lepore ha parlato della riunione di ieri sera ai microfoni di Punto Radio, questa mattina. La direzione ha affrontato il nodo del doppio incarico e quello della gestione economica della Federazione, oltre che ovviamente la (difficile) situazione politica nazionale: temi che, nei giorni scorsi, erano anche stati messi nero su bianco da oltre 20 circoli del Pd. Alla fine "ne e' uscita una decisione quasi unanime di proseguire con Critelli come segretario", sintetizza Lepore.

"C'erano un centinaio di componenti della direzione e quasi tutti - continua l'assessore - hanno votato quello che lui ha proposto e cioe' di proseguire nei prossimi mesi nel modo piu' unitario possibile perche' la situazione politica e' ovviamente molto delicata, di impegnarci tutti sui temi del territorio e ovviamente ha proposto una maggiore collegialita' nelle decisioni".

"Non è certo il momento per far prevalere le divisioni"

Dopo che a Bologna "abbiamo avuto un congresso molto divisivo, in cui le parti che si sono candidate se le sono date di santa ragione", ricorda Lepore, "questo certamente non e' il momento in cui far prevalere le divisioni e soprattutto bisogna ragionare sui motivi della sconfitta a livello nazionale. E ci dobbiamo porre anche il tema che qui in regione Emilia-Romagna non ce la passiamo bene".

La sintesi votata ieri sera, dunque, e' positiva? "Io credo di si'", e' la risposta di Lepore, ma naturalmente "bisogna poi stare ai detti, nel senso che nel momento in cui si dice collegialita' e condivisione e si vogliono portare avanti le cose in modo collaborativo, poi va fatto". Con l'auspicio che "sui giornali si parli meno di qustioni interni e di litigi", aggiunge l'assessore. Ma se fosse stato al posto di Critelli, Lepore avrebbe lasciato l'incarico in via Rivani? "Io non vorrei stare nei panni di un segretario di partito in questo momento", ammette l'assessore. Che, intanto, tende una mano in piu' verso Critelli promuovendo il lavoro svolto finora da un fedelissimo del segretario, Alberto Aitini, entrato in Giunta a mandato in corso per occuparsi di sicurezza e commercio. Il suo ingresso e quello di Marco Lombardo, che segue il lavoro e le attivita' produttive, stanno portando "risultati molto positivi", dichiara Lepore. Con un apprezzamento in piu' per Aitini: "Sulla sicurezza sicuramente si e' cambiata la musica, ci sono ancora molte cose da fare- sottolinea l'assessore- ma credo che lavorare insieme, anche con liste civiche e cittadini sui temi concreti, stia portando dei risultati". Quindi finche' il Pd "parla di questi argomenti e cerca di lavorare insieme su cose concrete- conclude Lepore- e' un po' un Pd che funziona e che i bolognesi apprezzano. Quando invece il Pd si incarta su cose che nessuno capisce..."

(Dire)