De Maria a Meloni: 'I bolognesi non si faranno prendere in giro dagli slogan'

Andrea De Maria del Partito Democratico replica a Giorgia Meloni, a Bologna per l'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia. "Giorgia Meloni se ne dovra' fare una ragione. Le parole d'ordine della destra, le pernacchie all'Anpi, le affermazioni che cavalcano paure e disagio sociale per promuovere idee di chiusura e intolleranza a Bologna non sono mai passate e non passeranno" dice De Maria.

"Qui i cittadini sanno che, nella nostra terra, giustizia sociale e crescita economica, liberta' e solidarieta', sicurezza e promozione dei diritti sono sempre cresciuti insieme- afferma De Maria- qui sappiamo bene cos'e' la destra e i bolognesi non si faranno prendere in giro dagli slogan e dalla propaganda".

"Tra Pierferdinando Casini candidato col Pd e Pier Luigi Bersani in corsa con Liberi e uguali, entrambi a Bologna? Capisco la difficoltà, votate Fratelli d'Italia" - le parola della leader di FDI - Il Pd mi pare abbia fatto scelte non esattamente di sinistra da tempo. Non sta a me giudicare nel campo della sinistra, mi pare semplicemente di poter dire pero' che capisco quei cittadini di sinistra che hanno votato in buona fede a sinistra per una vita e che vengono da me a dire che hanno una crisi di identita' e che si sentono piu' rappresentati dalle nostre posizioni che da quelle del Pd. Perchè oggi, rileva Meloni, "in uno scontro tra i diritti dei molti e gli interessi dei pochi, noi facciamo battaglie per i diritti dei molti e loro per gli interessi dei pochi". Dunque, manda a dire Meloni, "capisco la difficolta' e quindi dico: non abbiate paura, scegliete Fratelli d'Italia". Anche se a Bologna e in Emilia-Romagna, ammette, "abbiamo ancora molto lavoro da fare" per guadagnare consensi, in un territorio storicamente non facile per il centrodestra.

