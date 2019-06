Di Maio a Bologna per rilanciare il Movimento: full immersion di 8 ore con il vice-premier

Il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio a Bologna per incontrare "la base", portavoce e attivisti, di tutta l'Emilia Romagna. Il 29 giugno al Palazzo dei Congressi si farà fare il punto sul risultato, non brillante, alle ultime amministrative e per capire come rilanciare l'azione pentastellata, nella regione in cui hanno riscosso i primi successi.

Full immersion dal mattino fino a metà pomeriggio: "Ci ritroviamo con il nostro capo politico Luigi Di Maio, dopo la precedente assemblea regionale e gli incontri tenutisi a Roma con consiglieri regionali, sindaci e consiglieri comunali - si legge nella nota all'evento postato su Facebook - aprirà i lavori Luigi Di Maio con un'introduzione di circa 25 minuti e poi potranno intervenire attivisti e portavoce".

Verrà data "la parola a tanti e con precedenza a quanti non lo hanno ancora incontrato. Verso le 15 il capo politico, dopo avere ascoltato, risponderà a tutti e trarrà le conclusioni della giornata che, ricordiamo, s'inserisce in quel percorso che ci vede uniti per dare una struttura al Movimento. L'accesso gratuito sarà consentito solo previa registrazione (fino al raggiungimento dei posti disponibili)". (dire)