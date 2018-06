Comune, la consigliera grillina Dora Palumbo: 'Prendo distanze da M5S'

"Oggi ho preso le distanze dal M5S". Inizia così la nota al vetriolo della consigliera comunale Dora Palumbo che comunica l'abbandono di fatto del gruppo grillino a Palazzo D'Accursio, un gruppo composto fino a ora dai quattro consiglieri Bugani, Foresti e Piazza.

Sui motivi che hanno portato Palumbo alla presa di distanza la nota è molto precisa, anche se non si specifica quali saranno i risvolti immediati del forfait: "Ritengo -scrive Palumbo- che [il M5S, ndr] abbia abbandonato i suoi principi fondanti. L’alleanza/contratto con la Lega è un’alleanza con la casta, quella casta che per tanti anni avevamo combattuto. Andiamo a governare con una forza politica che non ha a cuore gli ultimi, ma cerca il consenso seminando odio e paura per poi innalzarsi ad antidoto per accaparrarsi voti". E ancora: "Dovevamo continuare a favorire la partecipazione, invece ci siamo arroccati, difendendo il potere che man mano stavamo acquisendo".

Non sono chiare le prossime mosse della consigliera comunale, che rimane formalmente in carica a Palazzo D'Acciursio: "Per conto mio continuerò a lavorare come avevo promesso nel 2016, come se i valori fondanti del M5S non fossero mai stati calpestati, difendendo gli ultimi, l’ambiente e la libertà".