VIDEO| Galletti, sindaco a Bologna? 'Elezioni lontane, ma politica non si abbandona mai'

Il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti a Palazzo Pepoli, a margine dell'inaugurazione della mostra del gruppo Hera 'Scart'

Sulla situazione del Pd a Bologna il ministro è positivo: 'La vedo bene perché riflette il progetto nazionale che abbiamo deciso di intraprendere anni fa. Ora vogliamo dare continuazione a questi anni di governo"

"Oggi si apre una fase diversa della mia vita: ho deciso di non candidarmi e ritorno con grande soddisfazione alla mia professione, rimanendo come sempre a disposizione del mio Paese". Il ministro dell'Ambiente ed esponente centrista Gian Luca Galletti aveva annunciato così la sua intenzione di non presentarsi come candidato in questa tornata di elezioni politiche 2018.