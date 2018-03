Elezioni politiche 2018, dati affluenza a Bologna: risultati delle ore 19

Sono 760.157 gli elettori di Bologna e provincia chiamati alle urne, per eleggere il nuovo parlamento. Al termine del pomeriggio di voto, alle ore 19, i cittadini della provincia che hanno espresso la loro preferenza sono stati il 66,55 per cento del totale.

Monterenzio il Comune più disaffezionato (59,26%) e Sala Bolognese quello con più votanti (74,93%). A Bologna città si sono recati alle urne il 65,73% degli elettori, sui 285.790 cittadini aventi diritto al voto nel Comune. Difficile fare paragoni con le scorse politiche, poiché in quella occasione si votò anche di lunedì: alle 19 aveva votato quasi il 60 per cento degli elettori. Guardando al referendum dello scorso dicembre in città aveva votato il 65,36 per cento e il 67,02 per cento in provincia.

Si sono ultimate intanto le rilevazioni per l'affluenza delle ore 12 si cominciano a registrare le prime code ai seggi, sembrerebbe dovuti alle procedure 'antifrode'. Scorre tranquillo senza code il voto ai seggi dell'istituto Righi, mentre dozzine di persone sono in attesa ai seggi di Vicolo Bolognetti.

