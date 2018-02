VIDEO| Elezioni, tutto pieno per +Europa. Bonino: 'Legge elettorale? Bevuto troppo Rosatellum'

Presentazione della lista +Europa a Palazzo Gnudi in via Riva Reno. Presenti anche Merola, Lepore e De Maria

Sala piena in attesa dell'arrivo di Emma Bonino che però per motivi di salute non è arrivata a Bologna e si è collegata in videoconferenza.

Il dibattito è stato moderato dal giornalista del Corriere di Bologna Olivio Romanini che ha fatto diverse domande alla Bonino. "Se ognuno di noi ci prova- dice alla fine del suo intervento- credo che possiamo ancora portare una sorpresa importante a chi dà tutto per fatto, con mancanza di rispetto per i cittadini. Proviamo a dimostrare che non è tutto fatto e che contiamo anche noi oltre che loro".

La leader radicale risponde ai retroscena di stampa che vedono un Silvio Berlusconi tifare per la lista +Europa in modo da avere più parlamentari potenzialmente a disposizione per le larghe intese.

"Davvero devo pensare qualcosa di questa stronzara?", dice Bonino tra gli applausi.