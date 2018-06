Elezioni amministrative 2018 a Camugnano: Marco Masinara eletto sindaco

Marco Masinara è il nuovo sindaco di Camugnano, unico piccolo comune al voto in questa domenica di elezioni amministrative, assieme a Imola.

La lista civica -vicina al centrosinistra- 'Dialogo e futuro di Camugnano' ha ottenuto la vittoria di misura con il 51,15 per cento, sopravanzando la lista civica unica rivale di Sviluppo e progresso, che portava in dote il primo cittadino uscente Alfredo Del Moro, ferma al 48,84 per cento. Alle uren di sono recati 1151 camugnanesi, ovvero il 66,76 per cento dei 1724 aventi diritto.