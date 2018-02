VIDEO| Elezioni, Renzi e Casini pranzano alla casa del Popolo: 'Lega e M5S barbari da fermare'

Il segretario del Pd in via Andreini prima dell’appuntamento ai Teatri di Vita

Renzi non risparmia attacchi alla Lega e al Movimento 5 stelle: "In questa legislatura abbiamo abolito il finanziamento ai partiti. Se il Movimento 5 Stelle ha restituito 23 milioni, considerate che noi nel 2010 prendevamo 60 milioni di euro. Ore ne prendiamo zero. Noi con la legge abbiamo restituito molti più soldi del Movimento 5 Stelle".