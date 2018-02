Elezioni Politiche 2018, Forza Nuova: comizio di Roberto Fiore, annunciate contestazioni

Come era prevedibile, il comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, in programma per venerdì 16 febbraio alle 19 in Piazza Galvani, non è "passato inosservato".

A poche ore dall'annuncio. è stato convocato un "presidio in piazza Maggiore contro la provocatoria presenza dei fascisti di Forza Nuova", si legge.



"Non lasceremo alcuno spazio a chi specula sulle-sui migranti, sulla violenza di genere e sulla guerra tra poveri. Antirazzismo e solidarietà contro i fascismi e il regime delle frontiere!", conclude il comunicato del Nodo Antifascista che pubblica una foto del manifesto di Fiore con il naso da pagliaccio e a testa in giù.