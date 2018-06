Elezioni a Imola: la fortezza 'rossa' nel mirino di Lega e M5S

Imola, aspettando poi la Regione nel 2019 e, forse, pure Bologna nel 2021. E' molto attesa l'imminente consultazione elettorale per eleggere sindaco e consiglio comunale di Imola, città della provincia metropolitana da 70mila abitanti. Dopo il terremoto elettorale seguito alle politiche del 4 marzo, le opposizioni scalpitano, in attesa di vedere la riedizione in salsa emiliana dello schiaffo elettorale uscito dalle urne in primavera.

Scalpita il MoVimento 5 Stelle, che ha strappato al Partito Democratico il primato in regione alle Politiche del 4 marzo. Scalpita la Lega salviniana, balzata dal 2,6 a oltre il 19 per cento rispetto al 2013. Soprattutto, scalpitano le opposizioni in sé, sempre sedute dal dopoguerra a guardare quella che è sempre stata ritenuta una maggioranza 'rossa' come un bastione inespugnabile. Non è un caso che in questi giorni si stiano moltiplicando gli appelli per un sostegno incrociato, soprattutto tra Lega e 5 Stelle, in caso di ballottaggio con la candidata del centrosinistra.

Imola non è mai caduta in mani 'avversarie', roccaforte della sinistra dal 1945 e contrariamente a Bologna, che nel '99 vide per la prima volta crollare il mito con l'elezione a sindaco di Giorgio Guazzaloca.

Si sa però che le elezioni politiche a Roma hanno un sapore ben diverso dalle consultazioni locali, e la bruciante sconfitta nazionale per il fronte di sinistra potrebbe indurre molti a ritornare a votare per la giunta uscente, richiamati magari dagli echi di battaglia di una fortezza assediata, in memoria dei tempi che furono. Quanto al sindaco uscente, o meglio ex sindaco, Daniele Manca, è stato eletto senatore nelle fila del Pd, dimettendosi prima di correre a Palazzo Madama. Scommessa vinta, ma in città è arrivato il commissario prefettizio Adriana Cogode.

A contendersi gli scranni del palazzo comunale saranno quindi 14 liste elettorali per un totale di sette candidati. Per il centrosinistra Carmela Cappello sarà appoggiata, oltre che dal Pd, da Imola futuro-Area civica, Sinistra per Imola, Imola più-Lista civica e Partecipazione e innovazione, mentre il candidato del centrodestra, Giuseppe Palazzolo, potrà contare sul sostegno di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e della lista Focus.

Ammessa, ovviamente, anche Manuela Sangiorgi del Movimento 5 stelle, mentre gli altri quattro candidati in lizza sono Filippo Samachini di Sinistra unita Imola, Franco Benedetti della lista Civica per l'Autodromo, che inizialmente sosteneva Palazzolo, Francesco Armiento di Lista azione imolese e Giambattista Boninsegna del Popolo della famiglia.

Non solo Imola. A eleggere il Sindaco andrà anche il piccolo comune di Camugnano, nel pieno appennino bolognese, un aggregato di case da 1.830 abitanti: due le liste e i candidati in gara. Guardando ai risultati delle elezioni politiche, in entrambi i rami del parlamento il primo partito è risultato essere la Lega, seguita a poca distanza da M5S e Pd. Anche in appennino il territorio ha sempre espresso una forte vocazione 'rossa' e anche in questo caso un cambio di fronte sembra all'orizzonte.

In tutta l'Emilia-Romagna saranno 18 i comuni chiamati a rinnovare le cariche elettive, per un totale di 120mila elettori chiamati alle urne. Tra le città con più di 15mila abitanti, oltre a Imola, sarà Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma.