VIDEO| M5S, DI Maio attacca Casini e loda le Coop. 'Sorprese tra candidati in Emilia-Romagna'

Prima tappa alle Conserve Italia di San Lazzaro, poi a San Donato alla Bredamenarinibus

Luigi Di Maio prima dell'incontro con i vertici coop si ferma con la stampa e attacca la candidatura di Casini nelle liste del Pd a Bologna. "Spero che non ci sia proprio il testa a testa con un signore come Casini che si candida qui dopo essere stato presidente della commissione d'inchiesta sulle banche e aver fatto di tutto per non farla lavorare correttamente".

Per sapere il nome dell'avversario del candidato dem bisognerà attendere il 29 gennaio quando Di Maio presenterà tutti i candidati ai collegi uninominali.

"Ci saranno tante sorprese, anche in questa Regione ci saranno candidati che non sono proprio dei gruppi M5s ma ne condividono i valori".