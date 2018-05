Comunali Imola, salta la visita di Di Maio: solo intervento in streaming

Luigi Di Maio attesto oggi a a Imola per sostenere la candidata Manuela Sangiorgi, intervistata da Bologna Today, non ci sarà.

L'intervento, previsto per le 19.30 al teatro comunale dell'Osservanza, è saltato, evidentemente per la riunione dei tecnici di Lega e Movimento Cinque stelle, dopo l'incontro con Matteo Salvini di questa mattina.

Il leader 5 Stelle interverrà comunque via streaming durante l'evento che si terrà dalle ore 20.30 al Molino Rosso (non più dunque al teatro dell'Osservanza), dove i sostenitori imolesi si incontreranno "per condividere questi momenti meravigliosi che ci attendono per il nuovo Governo- dice Sangiorgi - e per parlare della squadra di Imola e della mia candidatura".