Fare foto alla scheda elettorale è reato: multa da 15 mila euro

Domenica 4 marzo si vota per le Politiche 2018. E' bene ricordare, nell'epoca in cui si è sempre pronti smartphone alla mano a far scattare la fotocamera del cellulare, che immortalare la propria scheda elettorale è vietato e tale comportamento può portare a sanzioni fino ai 15 mila euro.

Nel 2013 un cittadino 77enne di Firenze aveva scattato una foto al proprio voto espresso sulla scheda elettorale e la quinta sezione penale della Cassazione ha rigettato il suo ricorso contro la sentenza di condanna che la Corte d'appello di Firenze aveva emesso nei suoi confronti nel maggio 2017, convertendo la pena detentiva con quella pecuniaria.

L'imputato aveva ammesso di avere scattato la foto mentre si trovava ancora nella cabina elettorale, ma il suo difensore sosteneva che il reato non fosse stato consumato poiché la condotta del suo assistito "avrebbe dovuto essere preceduta dall'invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina il mezzo di riproduzione visiva". La Corte fiorentina aveva per contro affermato che "la norma punitiva non prevedeva affatto, come elemento costitutivo del reato contestato, il previo invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina elettorale strumenti atti a fotografare il voto espresso".

NESSUN EQUIVOCO: NO A STRUMENTI ATTI A FOTOGRAFARE IN CABINA. La Suprema Corte, con la sentenza depositata oggi, ha condiviso la conclusione dei giudici di secondo grado: "l'interpretazione letterale della norma (l'articolo 1 della legge 49/2008, sulla segretezza del voto, ndr) non si presta ad equivoci, nel senso che la condotta costituente reato è esclusivamente quella descritta nel comma primo della stessa", cioe' "l'introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare l'espressione del voto", a cui la norma "fa esclusivo riferimento nel prevedere la sanzione penale in caso di inosservanza".

Per quanto riguarda invece le condotte "di cui il presidente del seggio è onerato", l'inosservanza di queste "è priva di conseguenze penali per il medesimo": l'invito del presidente all'elettore "a depositare le apparecchiature di registrazione", contenuto nella norma in questione, non costituisce "alcuna condizione di procedibilità o di punibilità della condotta" di chi fotografa la scheda elettorale.