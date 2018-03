Elezioni politiche 2018, tutti gli eletti alla Camera per Bologna

Sono arrivati i risultati anche per il collegio plurinominale e con questi si completa il quadro degli eletti nella provincia metropolitana di Bologna. In tutto 10 scranni per la provincia di Bologna, di cui 6 estratti in base ai voti assegnati dal 'listino' proporzionale.

Uninominale.

Il Pd centra tutti e quattro i seggi dei collegi: eletti Serse Soverini a Imola (01), Gianluca Benamati a Bologna-Casalecchio (07), Francesco Critelli a San Giovanni Persiceto (05), e Andrea De Maria a Bologna Mazzini (06).

Plurinominali.

Altro paio di maniche per il collegio plurinominale (03): nelle file dem passano Carla Cantone e Luca Rizzo Nervo. Con la Lega la spunta Gianni Tonelli, mentre per il M5S eletti Matteo Dall'Osso e Alessandra Carbonaro. Infine la spunta Pier Luigi Bersani, capolista in Leu.

ELETTI AL SENATO: TUTTI I NOMI

COLLEGIO PER COLLEGIO, TUTTI I RISULTATI A BOLOGNA

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

LE NOSTRE INTERVISTE A: