Elezioni politiche 2018, gli eletti al Senato a Bologna

E' finito lo spoglio anche dei collegi plurinominali del Senato, e la lista degli eletti alle elezioni 2018 per la provincia di Bologna è così composta:

Uninominale. A Bologna (04 - città e Appennino) vince Pierferdinando Casini, mentre a Imola e in pianura (03 - Ferrara) la spunta Alberto Balboni, a rappresentanza del centrodestra.

Plurinominale. In un collegio che comprendeva Bologna con tutta la Romagna si assegnano in tutto 8 scranni a Palazzo Madama: 2 per il Movimento 5 Stelle con Michela Montevecchi e Marco Croatti, altri 2 con la Lega: in questo caso si tratta di Lucia Borgonzoni e Maurizio Campari. In coppia anche gli eletti del Pd, e cioè Daniele Manca e Teresa Bellanova. Ce la fa anche Vasco Errani con Leu, mentre per Forza Italia si riconferma Anna Maria Bernini.