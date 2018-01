Consegnati i simboli al Viminale, si aspetta il via ufficiale per la campagna elettorale

I bolognesi si preparano per le politiche 2018. Per la maggior parte di quelli intervistati da BolognaToday è troppo presto per decidere ma un senso di rassegnazione e sfiducia è condiviso un po' da tutti: 'Non penso andrò a votare, non voglio perdere tempo, tanto sono tutti uguali", dice una trentenne amareggiata.