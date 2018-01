Elezioni Politiche 2018, tutti i candidati a Bologna e in Emilia-Romagna

Il territorio metropolitano di Bologna (più o meno coincidente con i confini della ex provincia, ndr) il 4 marzo prossimo concorrerà all'elezione di circa 20 parlamentari, anche se per alcuni di loro non sarà in via esclusiva.

Nella fattispecie verranno eletti 10 deputati alla Camera (4 con l'uninominale e 6 con il proporzionale) e 10 senatori (2 con l'uninominale e 8 con il proporzionale). Non saranno tutti parlamentari 'made in Bo': la geografia dei collegi, soprattutto per quanto riguarda la quota proporzionale al Senato non segue solo i confini provinciali, ma comprende anche altre province. Va da sé che comunque il voto dei bolognesi influirà sull'elezione dei parlamentari sopraelencati. Nel complesso in Emilia-Romagna si eleggeranno 45 deputati, di cui 17 all'uninominale e 28 dalle liste proporzionali. Saranno 22 invece i senatori, 8 all'uninominale e 14 al proporzionale.

CONSULTA TUTTE LE LISTE DEI CANDIDATI (in ordine alfabetico di partito):

(articolo in aggiornamento)

CASAPOUND

Lista Camera dei Deputati

Lista Senato della Repubblica

FORZA ITALIA

Lista Camera dei Deputati

Lista Senato della Repubblica

LIBERI E UGUALI

Lista Camera dei Deputati

Lista Senato della Repubblica

MOVIMENTO 5 STELLE

Lista Camera dei Deputati

Lista Senato della Repubblica

NOI CON L'ITALIA - UDC

Lista Camera dei Deputati

Lista Senato della Repubblica

PARTITO DEMOCRATICO

Lista Camera dei Deputati

Lista Senato della Repubblica

PARTITO REPUBBLICANO

Lista Camera dei Deputati

Lista Senato della Repubblica