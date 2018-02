Elezioni Politiche 2018: Paolo Gentiloni al Teatro delle Celebrazioni

Il premier Paolo Gentiloni torna in città. Sabato 17 febbraio concluderà la manifestazione nazionale della lista "Insieme", sabato 17 febbraio, alle 11 presso il Teatro delle Celebrazioni, in via Saragozza 234.

"insieme", lista di ispirazione ulivista, mette insieme diverse storie e esperienze politiche, dai riformisti agli ambientalisti. Insieme al pirmo ministro interverranno i tre promotori Riccardo Nencini, Angelo Bonelli e Giulio Santagata.

Tema dell'iniziativa in vista del voto del 4 marzo, le azioni di contrasto alla disuguaglianza.