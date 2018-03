VIDEO| Elezioni, Errani LeU: 'Sconfitta storica della sinistra anche in Emilia-Romagna'

L'ex governatore della regione sconfitto da Casini all'Uninominale del Senato. Eletto al plurinominale

'La prima coalizione è il centrodestra e il primo partito è il Movimento 5 Stelle. Cambia tutto - commenta Errani - avevamo visto l'onda e avevamo capito che la questione sociale domandava un cambiamento radicale, ma non abbiamo intercettato l'onda.

Il nostro risultato è negativo, ed è negativo anche in Emilia-Romagna, seppure alcuni dati si discostano da quelli iniziali come nel collegio uninominale di Bologna, ma questa non può essere una consolazione".