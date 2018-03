Elezioni 2018: seggi chiusi, exit-poll e proiezioni

Seggi chiusi, lo spoglio è iniziato. I primi exit poll e intention poll che danno le prime indicazioni sul voto, stimano un trionfo del M5s. "Constatiamo che il Movimento sarà il pilastro di questa legislatura" ha dichiarato Alfonso Bonafede, candidato 5 Stelle al Ministero della Giustizia di un eventuale governo Di Maio. "Le altre forze politiche dovranno venire a parlare con noi, se i dati saranno confermati" ha detto Alessandro Di Battista.

Gli exit poll si raccolgono all'uscita dai seggi elettorali, dove vengono intervistate le persone che hanno appena votato. Primo dato alle 23, subito dopo la chiusura dei seggi, riguardante la percentuale di voti e seggi per liste e coalizioni per la Camera e per il Senato, realizzati dal Consorzio Opinio Italia (Istituto Piepoli, Emg e Noto Sondaggi) per la Rai. Seguirà un secondo exit poll aggiornato dopo le 23.30. Gli exit poll saranno realizzati dalla chiusura dei seggi anche da Swg per La7.

Nel collegio di Bologna, Pier Ferdinando Casini, sarebbe in testa, secondo il sondaggio Quorum/Youtrend di Sky che lo vede al 34%, Michela Montevecchi, M5S, ed Elisabetta Brunelli, del centrodestra, sarebbero al 25, al 12% l'ex presidente dell'Emilia Romagna Vasco Errani di Liberi e Uguali.

SONDAGGI. ​ore 00. Opinio per la Rai, stima il centrodestra alla Camera con 225-265 seggi, il M5s con 195-235, il centrosinistra con 115-155, Leu con 12-20 seggi.

Secondo Quorum, il Pd sarebbe sotto il 20% al Senato. Il centrodestra senza maggioranza. Leu al 3,3%.

Secondo i primi instant poll SWG il primo partito sarebbe il Movimento 5 Stelle con il 30% circa. Seguono PD con 21% e Forza Italia e Lega entrambe intorno al 14%.

Exit poll Rai ore 23. Senato: M5s 29-32%; Pd 20,5-23,5; Forza Italia 13-16; Lega 13-16. Primo exit poll della Rai ad opera del Consorzio Opinio Italia relativo al Senato: M5s quotato tra il 29 e il 32%; Pd 20,5-23,5; Forza Italia 13-16; Lega 13-16; Fratelli d'Italia 4-6; Liberi e Uguali quotato tra il 3 e il 5; +Europa Bonino - Cd 2,5-4,5; Noi con l'Italia - Udc 1-3; Civica Popolare Lorenzin 0 -2; Italia Europa Insieme 0-2; Svp 0-2; altre 0-2. Il campione è dell'80%.

Intention Poll Mediaset ore 23. Secondo gli intention poll realizzati da Tecnè per Mediaset al Senato nei collegi uninominali avanti il Centrodestra che è dato tra il 33 e il 37%, mentre il M5s si assesterebbe tra il 28 e il 32%, seguito dal Centrosinistra (23%-27%), Leu (3%-5%). Alla Camera Centrodestra avanti con una percentuale tra il 32,5%-36,5%, M5s tra il 29% e il 33%, Centrosinistra tra il 22,5% e il 26,5% e Leu tra il 3% e il 5%. Nei collegi proporzionali al Senato avanti il M5s dato tra il 28% e il 32%, Pd 18-22%, FI 12-16%, Lega 12-16%, Leu 3-5%, FdI 4-6%, +Eu 2-4%, Nci 1-3%. Alla Camera M5s tra il 29% e il 33%, Pd 17,5-21,5%, FI 12-16%, Lega 12-16%, LeU 3-5%, Fdi 4-6%, +Eu 2-4%, Nci 0,5-2,5%.

