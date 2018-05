Elezioni comunali Imola: 14 liste e 7 candidati alla poltrona di sindaco

Sette candidati per un totale di 14 liste a contendersi, il 10 giugno, la poltrona di sindaco di Imola, lasciata vacante a gennaio da Daniele Manca, ora senatore del Partito Democratico.

Oggi alle 12, scadeva il termine per la presentazione, al Palazzo municipale e in particolare alla Segreteria del Comune, delle liste per le elezioni amministrative. Una volta scaduto il termine, prosegue l'amministrazione, "si è riunita la Sottocommissione elettorale circondariale di Bologna con sede a Imola per l'esame e l'ammissione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste collegate per il Consiglio comunale" e per la "successiva assegnazione, mediante sorteggio, del numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco e alle liste collegate per il Consiglio comunale".

Liste e candidati

Per il centrosinistra Carmela Cappello sarà appoggiata, oltre che dal Pd, da Imola futuro-Area civica, Sinistra per Imola, Imola più-Lista civica e Partecipazione e innovazione, mentre il candidato del centrodestra, Giuseppe Palazzolo, potrà contare sul sostegno di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e della lista Focus.

Ammessa, ovviamente, anche Manuela Sangiorgi del Movimento 5 stelle, mentre gli altri quattro candidati in lizza sono Filippo Samachini di Sinistra unita Imola, Franco Benedetti della lista Civica per l'Autodromo, che inizialmente sosteneva Palazzolo, Francesco Armiento di Lista azione imolese e Giambattista Boninsegna del Popolo della famiglia. (dire)